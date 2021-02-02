В Карелии мужчина устроил кровавую резню в гостях

В Сегеже 34-летний мужчина обвиняется в жестоком убийстве своего собутыльника.

Как сообщили в Следкоме Карелии, инцидент произошел 29 января в Сегеже. По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в гостях у своего знакомого. Между мужчинами произошел конфликт. Гость напал на ножом на хозяина квартиры и нанес несколько ударов. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия.

Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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