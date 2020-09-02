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В Карелии на сегодняшний день более 700 человек еще не побороли COVID-19

Новости. Общество
08:48, 03 Сентября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Общее число заболевших в республике возросло до 3229, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 23 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 16, в Медвежьегорске – 2, в Кондопоге – 1, в Кемском районе – 1 (поселок Рабочеостровск), в Сортавальском районе – 3 (поселок Вяртсиля – 1, поселок Хелюля – 2).

Выздоровели еще 53 человека: в Петрозаводске – 35, в Лоухском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Костомукше – 4, в Кондопожском районе – 1, в Прионежском районе – 2, в Питкярантском районе – 1, в Суоярвском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Муезерском районе – 1.

Всего выздоровели 2457 человека.

772 человека еще болеют – они пока не смогли побороть инфекцию.

На самокарантине находятся 909 человек (+12 за сутки).

В обсерваторе пребывают 23 человека.

Проведено 147151 исследований (+1237 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 30 пациентов с ковидной инфекцией. О 30-ой жертве вируса стало известно 1 сентября.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 525,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 684,9 случая, по Северо-Западу – 687,4.

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