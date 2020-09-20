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В Карелии на сельскохозяйственных ярмарках торговать смогут только местные производители

Новости. Общество
16:45, 21 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Осенние сельхозярмарки разрешено проводить в Карелии при соблюдении требований к профилактике распространения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Как рассказали в штабе, учитывая сезонный подъем заболеваемости ОРВИ на фоне сохраняющихся рисков распространения COVID-19, принято решение, что во избежание случаев завоза коронавирусной инфекции на ярмарках может быть представлена продукция исключительно местных производителей.

Остается обязательным строгое соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что осенняя ярмарка в Карелии пройдет онлайн.

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