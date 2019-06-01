В Карелии начал ходить ретропоезд на паровой тяге

РЖД сегодня запустили ретропоезд на участке Сортавала–Маткаселькя, который будет ходить до Рускеалы.

Сегодня, 1 июня, в Сортавалу прибыл ретропоезд на паровой тяге, сообщается в паблике "СортавалаFM - Главный портал города!"

Интерьер ретропоезда выполнен в стиле "Николаевского экспресса". Поезд состоит из трех вагонов: один вагон-ресторан и два купейных вагона с местами для сидения (91 место).

Данный поезд ежедневно будет курсировать между станциями Сортавала и Маткаселькя. На нем туристы смогут доехать и к горному парку "Рускеала".

Поезд будет отправляться из Сортавала в 10.40 и прибывать в Маткаселькя в 11.35. В обратную сторону поезд будет отправляться в 17.30 и прибывать в Сортавала в 18.20. График ретропоезда разработан с учетом удобной пересадки на "Ласточку".