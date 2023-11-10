В Карелии начался ремонт прогремевшего на всю страну моста

В Кемском районе Карелии начался ремонт моста в Гайжево.

Начался ремонт моста в микрорайоне Гайжево через реку Кемь, сообщили власти Кемского района.

В процессе выполнения работ специалисты укрепят русловые опоры моста и оснастят их волнорезами для защиты от подмыва и льдин.



Ремонтные работы планируется завершить до 1 декабря текущего года.



После завершения работ по ремонту моста разрешат проезд автомобилей экстренных служб.

Движение личного автотранспорта по мосту будет запрещено.

Напомним, в Следкоме России возбудили уголовное дело после ситуации с закрытым мостом в Кеми.

Ранее в одном из районов Кеми — поселке Гайжево, отделенном от центра города рекой Кемь местной жительнице стало плохо. С подозрением на инсульт ее необходимо было отвезти в городскую больницу, однако «Скорая помощь» не смогла проехать к ее дому из-за того, что единственный мост, соединяющий район с городом, оказался закрыт для проезда транспорта, а открыть замок было невозможно. В результате женщину до машины скорой помощи пришлось транспортировать на санях.