В Карелии наказали водителей 279 тысяч раз с помощью видеокамер

С начала года при использовании камер фото- и видеофиксации на дорогах республики выявлено более 279 тысяч нарушений.

По словам начальника УГИБДД МВД по Карелии, полковника полиции Андрея Червочкина, одним из важных элементов контроля за дорожным движением являются камеры фото- и видеофиксации. Они позволяют пресекать и выявлять административные правонарушения.

«На территории Карелии располагаются 145 подобных комплексов, из них 74 относятся к типу передвижных. С начала года в республике дорожными инспекторами пресечено порядка 36 тысяч нарушений дорожных правил, допущенных водителями, в то время как при использовании камер фото- и видеофиксации – более 279 тысяч. При этом практика показывает, что большинство водителей, приближаясь к участку, где установлена камера, снижают скорость и концентрируют внимание на дороге», -отметил Червочкин.

Ранее сообщалось, в Карелии видеокамеры отслеживают автомобили умерших водителей.