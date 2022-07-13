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В Карелии наказанный за пьяную езду водитель вышел из колонии и снова сел за руль подшофе

Новости. Криминал
17:20, 26 Июля 2022
фото: © СУ СК РФ, тематическая иллюстрация

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Житель Костомукши получил 1,8 года колонии за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Карелии.

Установлено, что 26-летний виновный ранее трижды был судим, более двух лет отбывал наказание в колонии, в том числе за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. В ноябре 2019 года мужчина освободился из мест заключения. Несмотря на наличие судимости, в мае 2022 года он дважды управлял автомобилем в состоянии опьянения. Сотрудники полиции поймали пьяного водителя на улицах Костомукши.  

С учетом рецидива преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 8 месяцев исправительной колонии строго режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года.

Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный водитель на BMW вылетел на тротуар и сбил женщину.

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