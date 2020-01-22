В Карелии налоговая служба рассказала об ущербе бюджету из-за сделки экс-министра Матвийца

В Петрозаводске представитель ФНС заявила в суде, что сделка обвиняемого в мошенничестве экс-главы Минстроя Дмитрия Матвийца могла нанести ущерб казне.

В Петрозаводском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра строительства республики Дмитрия Матвийца, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет об эпизодах, которые относятся к деятельности фигуранта на посту компании "Карелэнергоресурс" в 2013 – 2015 годах. Процесс ведет судья Елена Голяева.

По версии следствия, Матвиец принял участие в учреждении компании "ЛесОптТорг", с помощью которой осуществил хищение средств путем незаконного возврата НДС.

Потерпевшей стороной по делу выступает Федеральная налоговая служба, интересы которой в суде представляет замначальника правового отдела ИФНС по Петрозаводску Юлия Лях.

"Ущерб бюджету, конечно, причинен. Ущерб причинен бюджету, поскольку данные суммы были возвращены на расчетный счет, насколько я знаю, организации", - сказала Лях на сегодняшнем заседании суда, комментируя последствия предполагаемых действий подсудимого.

Сотрудница налоговой пояснила, что в дальнейшем суммы, к которым возникли претензии, были принудительно взысканы.

"Были взысканы налоговым органом путем применения принудительных мер взыскания. Статья 46 Налогового кодекса. Когда самостоятельно, в добровольном порядке налогоплательщиком задолженность, недоимка по налогам не выплачивается, налоговый орган выставляет решения о взыскании в принудительном порядке и направляет инкассовые поручения в банк, в котором открыт расчетный счет налогоплательщиком. В связи с тем, что в добровольном порядке ООО "Карелэнергоресурс" не была уплачена недоимка по выездной налоговой проверке, - а там общая сумма до начисления была более семи миллионов; вместе с пени и штрафами – около девяти миллионов; в том числе и спорный эпизод по ООО "ЛесОптТорг", налоговый орган принял решение о принудительном взыскании данной задолженности. И недоимка по НДС, в том числе ранее возмещенная вот эта сумма, была взыскана частично в принудительном порядке с расчетного счета организации, и частично был произведен зачет налоговым органом из переплаты, которая имелась на тот момент у налогоплательщика", - объяснила сотрудница налоговой службы.

Юлия Лях заявила, что на данный момент требования у потерпевшей стороны отсутствуют.

"Нет, у нас требований нет. У нас взыскание по данным эпизодам произведено", - заключила она, подтвердив, что предполагаемый ущерб бюджету возмещен.

Общая сумма предполагаемого ущерба в "деле Матвийца" по одному эпизоду составляет 3 млн 135 тысяч рублей, по другому - 1 млн 559 тысяч рублей. Средства поступили на счет "Карелэнергоресурса".

При этом экс-руководителя компании Матвийца обвиняют в наличии корыстных побуждений в процессе незаконного возмещения налогов. Гособвинитель объяснил это тем, что Матвиец как руководитель отвечал за распоряжение средствами.

Максимальное наказание по статье, вменяемой экс-министру, составляет до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом.



Напомним, Дмитрий Матвиец возглавлял госкомпанию "Карелэнергоресурс" в 2013 – 2015 годах. Организация обеспечивала теплом и горячей водой девять районов республики. Затем он руководил министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, после чего возглавил республиканское министерство экономического развития и промышленности. В декабре 2017 года Матвиец уехал в Санкт-Петербург, где стал вице-президентом Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

На данный момент экс-министр выпущен под залог из московского СИЗО. Его делом занимается Следственный департамент МВД России.