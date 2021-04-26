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Около 700 миллионов рублей не освоили на капремонт домов в Карелии

Новости. Общество
07:25, 27 Апреля 2021
фото: "Столица на Онего"
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Взносы, собранные в рамках программы капремонта в республике с 2019 года, освоены только на 34 процента.

При достаточно высокой собираемости Фондом капитального ремонта Карелии взносов на капремонт из запланированных 1 073 млн рублей на выполнение краткосрочного плана реализации программы на 2019-2021 годы освоено только 366 млн рублей – это 34 %. Об этом сообщает прокуратура Карелии, где прошло расширенное заседание коллегии по вопросам состояния законности при реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

На коллегии отметили низкие темпы выполнения ремонтных работ, охват ими только части запланированных к ремонту домов и неполное освоение собранных средств. В ходе проведенных прокуратурой проверок были выявлены факты необоснованного затягивания проведения капремонта, отсутствия должного контроля Фонда за работой привлеченных подрядчиков.

Значительная доля муниципалитетов сохраняет просроченную кредиторскую задолженность по взносам за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имеются муниципальные помещения.

Владельцы специальных счетов для капремонта нередко нарушают права собственников помещений. Они либо не направляют взносы на капитальный ремонт на спецсчета, либо не возвращают собранные ранее деньги при смене владельца счета.

Ранее прокуратура выяснила, почему жильцы высотки в Петрозаводске стали мерзнуть после проведения капремонта.

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Комментарии

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кир
2021-04-27 10:23:10
Какое освоение денег, когда вы дворников заставить работать не можете?
Leopol'd
2021-04-27 10:13:50
Зато втихаря сместили сроки ремонтов многих домов на 5-10 лет. Вроде как не успевают...
кир
2021-04-27 10:12:49
Чего на зеркало пенять, коли рожа кривая? Можете только деньги из Москва вытягивать. А работать - нет.
Njkdez
2021-04-27 10:12:45
Сытый главинспектор за гибель человека от льдины в Петрозаводске предположительно не крякнул, тута ваще предположительно ему пофиг.
Лида
2021-04-27 09:50:44
Недотёпы с хорошей зарплатой,на людей всем плевать, за месяц два до выборов к корыту: опять наобещают всего ,чего не сделают и по новой : вождь,рабы, Индия?
Михаилъ
2021-04-27 09:28:50
Кто то хорошо наживается на этом очередном подборе с населения, какой они делают мы понимаем, сколько бездельников фонда оплачивается!? Скрывается....
наташка
2021-04-27 08:49:28
Где яблочнутые с плакатиком ?
Off
2021-04-27 08:29:19
Там где правят педриоты , всегда разруха и лень ...
Гость
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