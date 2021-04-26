Около 700 миллионов рублей не освоили на капремонт домов в Карелии

Взносы, собранные в рамках программы капремонта в республике с 2019 года, освоены только на 34 процента.

При достаточно высокой собираемости Фондом капитального ремонта Карелии взносов на капремонт из запланированных 1 073 млн рублей на выполнение краткосрочного плана реализации программы на 2019-2021 годы освоено только 366 млн рублей – это 34 %. Об этом сообщает прокуратура Карелии, где прошло расширенное заседание коллегии по вопросам состояния законности при реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

На коллегии отметили низкие темпы выполнения ремонтных работ, охват ими только части запланированных к ремонту домов и неполное освоение собранных средств. В ходе проведенных прокуратурой проверок были выявлены факты необоснованного затягивания проведения капремонта, отсутствия должного контроля Фонда за работой привлеченных подрядчиков.

Значительная доля муниципалитетов сохраняет просроченную кредиторскую задолженность по взносам за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имеются муниципальные помещения.

Владельцы специальных счетов для капремонта нередко нарушают права собственников помещений. Они либо не направляют взносы на капитальный ремонт на спецсчета, либо не возвращают собранные ранее деньги при смене владельца счета.

Ранее прокуратура выяснила, почему жильцы высотки в Петрозаводске стали мерзнуть после проведения капремонта.