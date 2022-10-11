В Карелии обвиняемый в смертельном отравлении алкоголем пятерых коллег не стал оспаривать приговор

Приговоренный Пудожским районным судом за причинение смерти по неосторожности к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, Евгений Самусевич не стал обжаловать приговор, и он вступил в законную силу

Вынесенный в начале сентября этого года Пудожским районным судом обвинительный приговор жителю Белоруссии Евгению Самусевичу, который обвинялся в смертельном отравлении алкоголем пятерых рабочих, вступил в законную силу.

Этот факт «Столице на Онего» подтвердили в суде, который за причинение смерти по неосторожности приговорил подсудимого Самусевича к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Поскольку Евгений Самусевич не стал обжаловать приговор в Верховный суд Карелии, он вступил в законную силу.



Напомним, карельский Следком обвинял 31-летнего Самусевича в совершении преступления, предусмотренного ст.109 ч.3 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как сообщалось ранее, 22 августа 2021 года в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 белорусов, пятеро из которых умерли. Трое с трудом выжили и возвратились на родину. Пострадавшие - жители Слуцкого и Солигорского районов Республики Беларусь в возрасте от 35 до 43 лет. Они работали в Карелии вахтовым методом. По информации министра здравоохранения Михаила Охлопкова, в крови пострадавших был обнаружен метанол, что говорит об употреблении ими жидкости, содержащей токсичное вещество – метиловый спирт.

Как выяснило следствие, которое провел следователь по особо важным делам карельского Следкома Дмитрий Комиссаров, Самусевич приобрел контрафактную спиртосодержащую жидкость, в составе которой содержался метиловый спирт, и передал ее своим знакомым землякам, работавшим с ним в одной бригаде. Однако выяснить, где и у кого совершивший преступление Самусевич раздобыл оказавшуюся смертельной для пяти молодых мужчин жидкость, к сожалению, не удалось. Сам же осужденный Самусевич об этом не рассказал.