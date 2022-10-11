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В Карелии опознали останки пропавшего два года назад подростка

Новости. Общество
13:20, 31 Октября 2022
фото: кадр из видео

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Отец подростка оценил работу следствия по поиску его сына.

Останки подростка Игоря Гаврилова, пропавшего 7 мая 2020 года в Костомукше, были найдены в лесу возле города еще в августе. Об этом рассказал отец погибшего на YouTube-канале.

«Долго не выходили, ждали результатов Д. К. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат моему сыну», — сообщил Дмитрий Гаврилов.

По словам отца, останки были найдены в лесу, примерно в километре от АЗС, где подростка видели последний раз. При этом мужчина уточнил, что кости подростка были разбросаны по округе, не находясь в одном месте.

Дмитрий Гаврилов раскритиковал работу правоохранителей, заявив, что следствие шло «спустя рукава». По утверждению мужчины, следователи не знакомили его с производством, несмотря на то, что он является потерпевшей стороной. Возле места, где были обнаружены останки, проходит тропинка, по которой часто ходят люди, и информация об этом была предоставлена Следственному комитету.

Также Дмитрий Гаврилов высказал мнение, что его сын не мог самостоятельно попасть туда, где были обнаружены останки, и анонсировал видео, где будет подробно рассказано о прохождении этого места.

Напомним, Игорь Гаврилов пропал в Костомукше в 2020 году. Он вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и пропал. Последний раз его видели в 4 утра в бензаправки. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем взял на личный контроль глава Следкома России Александр Быстрыкин.

На телеканале «Россия-1» Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир» обсудил загадочное исчезновение подростка с его родными, близкими, друзьями и свидетелями, которые последними видели Игоря в ночь исчезновения.

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