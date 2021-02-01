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В Карелии оштрафовали китайца, бежавшего за лучшей долей в Финляндию

Новости. Общество
11:40, 02 Февраля 2021
фото: © facebook.com/pg/rajavartiolaitos
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Пойманного на границе Финляндии и Карелии гражданина КНР наказали штрафов в 35 тысяч рублей.

По сообщению пограничного управления ФСБ Карелии, инцидент произошел в августе прошлого года. Пограничники задержали  на территории Сортавальского района в пограничной зоне в непосредственной близости от рубежа инженерно-технических сооружений иностранца, следовавшего в направлении госграницы РФ. Нарушителем оказался гражданин Китайской Народной Республики, который планировал незаконно пересечь российско-финляндский участок границы в поисках лучшей жизни.

2 февраля вступил в силу приговор Сортавальского городского суда в отношении нарушителя. Мужчина был признана виновным в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ. Он был оштрафован на 35 тысяч рублей.

Судом было учтено признание вины обвиняемым, активное содействие в раскрытии и расследовании преступления.

Ранее пограничники задержали в Лахденпохском районе выходцев одной из арабских стран.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-02-02 12:21:51
Бежал бы сразу в Швейцарию. Если внутри мрак, везде будет плохо.
Саныч
2021-02-02 12:09:24
Глобализация, однако.
однозначно
2021-02-02 11:52:59
Либерда постоянно ноет, но за лучшей жизнью в финляндию не бежит.
Гость
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