В Карелии оштрафовали китайца, бежавшего за лучшей долей в Финляндию

Пойманного на границе Финляндии и Карелии гражданина КНР наказали штрафов в 35 тысяч рублей.

По сообщению пограничного управления ФСБ Карелии, инцидент произошел в августе прошлого года. Пограничники задержали на территории Сортавальского района в пограничной зоне в непосредственной близости от рубежа инженерно-технических сооружений иностранца, следовавшего в направлении госграницы РФ. Нарушителем оказался гражданин Китайской Народной Республики, который планировал незаконно пересечь российско-финляндский участок границы в поисках лучшей жизни.

2 февраля вступил в силу приговор Сортавальского городского суда в отношении нарушителя. Мужчина был признана виновным в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ. Он был оштрафован на 35 тысяч рублей.

Судом было учтено признание вины обвиняемым, активное содействие в раскрытии и расследовании преступления.

Ранее пограничники задержали в Лахденпохском районе выходцев одной из арабских стран.