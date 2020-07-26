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В Карелии осудили капитана судна, потерпевшего крушение в Белом море

Новости. Криминал
12:16, 27 Июля 2020
фото: © МЧС Карелии
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Капитана судна "Сапфир" оштрафовали после ЧП, произошедшего 12 августа 2019 года в Беломорском районе.

Напомним, в 23.10 12 августа в акватории Белого моря в 9 км от Беломорска село на мель экскурсионное судно "Сапфир". На борту находился 121 пассажир. Спасательная операция началась в 0.55, закончилась в 5.20 13 августа. Все пассажиры были доставлены на берег. Никому не потребовалось ни медицинской, ни психологической помощи.

Ранее мы публиковали минутный видеоролик с места крушения.

Беломорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении капитана теплохода "Сапфир".


© страница Вконтакте Главы Карелии

Как отметили в прокуратуре, посадка судна на мель произошла по вине капитана, который не обеспечил квалифицированное радиолокационное наблюдение для точного определения местоположения теплохода по курсу плавания, вследствие чего он вышел за пределы судового хода и получил удар о подводное препятствие.

Кроме того, было установлено, что капитан теплохода при получении разрешения на выход судна в море использовал подложный документ – сертификат о прохождении обучения по программе подготовки по управлению неорганизованной массой людей. 

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Также судом удовлетворен гражданский иск собственника теплохода  о взыскании с подсудимого более трех миллионов рублей.

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