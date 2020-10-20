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В Карелии осудили мастера, который за счет государства помог односельчанам обустроить парковки

Новости. Общество
12:47, 21 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Костомукше оштрафовали дорожного мастера, совершившего хищение старого асфальта, сообщается на сайте Костомукшского городского суда.

Судом установлено, что мужчина, работая дорожным мастером ООО "Автодороги – Питкяранта", с корыстной целью, имея умысел на растрату вверенного ему имущества – фрезерованного асфальтобетонного материала (ФАМ), принадлежащего фирме, используя свое служебное положение, дал указание водителям, находящимся у него в непосредственном подчинении, выгрузить ФАМ возле жилых домов в поселке Калевала. ЗА свою услугу мастер получил от жителей поселка 35 тысяч рублей.

В суде мастер-"помощник" свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

В качестве наказания суд назначил ему штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, 25-летний дорожный мастер вместе с бригадой ремонтировал участок дороги в поселке Калевала.

В ходе фрезеровки дорожного полотна рабочими был получен фрезерованный асфальтобетонный материал, который следовало вывезти на завод для дальнейшего использования. В нарушение инструкции мастер принял решение продать его жителям поселка. При этом для доставки материала покупателям использовались два грузовика, находящиеся в собственности организации.

В суде он объяснил свой поступок желанием подзаработать, а также помочь местным жителям с обустройством парковок.

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Комментарии

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кир
2020-10-21 12:50:15
Это не штраф, а насмешка. А 5 тысяч кому?
Гость
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