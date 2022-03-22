В Карелии осужден пенсионер, застреливший своего товарища на охоте вместо лося

Суд вынес приговор охотнику, случайно застрелившему известного в республике военного врача, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд признал собранные следователями Олонецкого межрайонного отдела СК России по Карелии доказательства достаточными для вынесения приговора 68-летнему жителю Петрозаводска, застрелившему на охоте своего знакомого.

Напомним, в ноябре 2021 года компания мужчин выехала на охоту в Пряжинский район. Во время охоты подсудимый произвел выстрел «по неясно различимой цели», думая, что стреляет в лося. В результате был смертельно ранен известный в Карелии военный врач, впоследствии скончавшийся в машине скорой медицинской помощи.

Олонецкие следователи передали дело в суд в феврале 2022 года. Сам подсудимый полностью признал свою вину.

В результате суд признал пенсионера виновным и приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год. Кроме этого, виновный выплатит семье погибшего компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.