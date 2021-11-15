В Карелии осужденные дамы сшили вещи для недоношенных детей

Осужденные женщины участка колонии-поселения при ИК-9 сшили чехлы на кювезы для недоношенных детей.

Осужденные женщины изготовили специальные чехлы на кювезы — специальные устройства с прозрачными стенками, через которые можно наблюдать за малышом. Чехлы помогают недоношенным или заболевшим новорожденным адаптироваться к внешнему миру и защищают их от яркого света, к которому не приспособлена сетчатка глаз маленьких пациентов. Об этом информирует УФСИН.

В ближайшее время четыре хлопчатобумажных чехла будут переданы сотрудникам Республиканского перинатального центра.

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