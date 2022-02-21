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В Карелии пенсионер нашел под крыльцом дома 46 патронов и стал уголовником

Новости. Криминал
15:31, 25 Февраля 2022
фото: © shutterstock.com / mediavic

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В Беломорском районе вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте боеприпасов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что пенсионер в сентябре 2020 года нашел под сгнившими деревянными досками крыльца дома в деревне Ноттоваракка 44 винтовочных патрона и 2 пистолетных патрона, изготовленных промышленным способом и являющихся боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия. Не имея на то разрешения от Росгвардии, свою находку мужчина перевез в Беломорск. Там он хранил патроны в гараже, ока их не изъяли сотрудники полиции.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.

С учетом личности подсудимого, а также смягчающих наказание обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, житель Карелии купил ружье для защиты от диких животных и пошел под суд.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2022-02-25 16:04:29
Если дело обстоит так, как описано в статье, то при чем тут незаконный оборот оружия? Он эти патроны пытался продать, обменять или передать кому нибудь?
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