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В Карелии пенсионер заплатил мошенникам за «освобождение» сына

Новости. Криминал
14:23, 19 Апреля 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Житель Костомукши попался на уловку аферистов, потребовавших денег за попавшего в беду родственника, сообщили в МВД республики.

В костомукшскую полицию обратился 66-летний горожанин. Мужчина пояснил, что вечером ему на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Он ответил и услышал взволнованный голос, который принял за голос сына, проживающего за пределами республики. «Родственник» начал второпях объяснять, что попал в беду. Якобы он был задержан в одном из российских аэропортов, и теперь ему грозит заключение под стражу. Чтобы избежать этого, необходимо заплатить – перевести на указанный номер счёта 10 000 рублей. И действовать нужно быстро, иначе «замять» дело уже не получится. Костомукшанин, не раздумывая, сделал всё, что ему сказали. Затем он попытался дозвониться сыну, но безуспешно. Спустя время злоумышленники вновь вышли на связь и потребовали ещё 20 000 рублей, чтобы скрыть факт дачи взятки должностным лицам. В этот момент житель Карелии понял, что стал жертвой обмана, прекратил беседу и отправился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее две пенсионерки из Карелии, спасая сыновей, отдали деньги неизвестным.

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