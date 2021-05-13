В Карелии подросток угнал машину собутыльника матери

Петрозаводский подросток катался по двору на чужой иномарке.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о происшествии в микрорайоне Перевалка. Злоумышленник воспользовался автомобилем 33-летнего горожанина. Подержанная иномарка была припаркованной возле дома. Когда владельцу понадобилось совершить поездку, он нашел транспортное средство в пределах двора, но на другом месте. Об этом сообщили в МВД.

Сотрудники полиции выяснили, что к угону причастен подросток, который ранее привлекался к уголовной ответственности. В тот день его мать находилась в гостях у потерпевшего и выпивала с ним. Чтобы уберечь мужчину от необдуманных действий, гостья, уходя, забрала ключи от машины. Её сын узнал об этом, незаметно забрал их из сумки, отправился кататься вокруг дома, затем скрылся.

В настоящее время юноша дал признательные показания. Расследуется дело об угоне.

Ранее сообщалось, как автомобиль в Петрозаводске развалился на части прямо на дороге во время угона.