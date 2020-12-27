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В Карелии полицейские приехали усмирять нарушителей тишины, а попали на кровавую разборку

Новости. Криминал
11:22, 28 Декабря 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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В одном из общежитий Кондопоги хозяин застолья ударил несколько раз ножом своего гостя, сообщили в МВД Карелии.

Информация о том, что в одном из общежитий жильцы ведут себя беспокойно, поступила в дежурную часть ОМВД России по Кондопожскому району ночью. По адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

Как выяснилось, жилец одной из комнат громко жаловался, что гость не хочет покидать его. Но тот не мог этого сделать – во время застолья произошла словесная перепалка, и 57-летний хозяин нанес несколько ножевых ранений 51-летнему гостю. Мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому в дальнейшем жалобщик не отдавал отчета своим действиям.

Экипаж ППСП вызвал бригаду скорой помощи. У потерпевшего диагностировано в том числе проникающее ножевое ранение живота.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Хозяину застолья грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее житель Карелии не выдал полиции сожительницу, воткнувшую в него нож.

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