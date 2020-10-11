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В Карелии полицейский-взяточник не захотел выплачивать полумиллионный штраф

Новости. Криминал
12:23, 12 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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Сотрудник ДПС, осужденный за получение взятки, нарушил график платежей по приговору суда и чуть не лишился иномарки, сообщают судебные приставы.

В сентябре 2019 года Кондопожский суд признал инспектора ДПС виновным в получении взятки в размере 50 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей, перевозивших крупногабаритные и тяжеловесные грузы без специальных разрешений. Осужденный не принимал мер для наказания водителей и ответственных лиц за нарушение правил, а также передал взяткодателю служебную информацию о маршрутах патрулирования ГИБДД дорог для беспрепятственного проезда грузовиков.

Суд приговорил инспектора к условному сроку и обязал выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Штраф осужденный должен был платить с рассрочкой.

Как сообщает сайт управления федеральной службы судебных приставов по Карелии, мужчина решил не исполнять рассрочку и самостоятельно нарушил график платежей.

Судебным приставом было установлено, что должник обладает автомобилем "Мazda 6" и постоянным доходом.

В сентябре 2020 года судебный пристав-исполнитель направил заявление в суд, вынесший приговор, об отмене рассрочки исполнения приговора с целью последующего обращения взыскания на имущество должника.

Во избежание отмены рассрочки исполнения приговора и ареста имущества, должник внес денежные средства в счет исполнения наказания и восстановил график рассрочки в полном объеме.

Ранее сообщалось, что водитель в Карелии попал под суд за взятку сотрудникам ГИБДД.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-12 14:17:16
Так взяточники заточены на брать, а не на отдавать :)
однозначно
2020-10-12 12:55:09
Ежели передавал служебную информацию, то судить надо было за госизмену.
Гость
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