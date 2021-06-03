В Карелии ранее судимый мужчина забил до смерти собутыльника

Перед судом предстанет житель Сегежи, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Сегежские следователи окончили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 29 — летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает Следком Карелии.

По данным следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый находился в квартире своего знакомого, где они вместе распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему множество ударов кулаками, обутыми ногами по лицу, голове и телу. От полученных травм мужчина скончался спустя несколько часов.

В ходе следствия обвиняемый содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Наказание за данное преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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