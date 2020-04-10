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В Карелии разрешили работать автомастерским

Новости. Общество
15:24, 11 Апреля 2020
фото: © Fotolia / malkovkosta
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Внесено изменение в распоряжение Главы Карелии о режиме повышенной готовности, сообщает Министерство экономического развития республики.

"Разрешить работу организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в части выполнения неотложных работ", - отмечается в тексе документа.

Также разрешается организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых приостановлена, осуществлять охрану своих объектов (как своими силами, так и с привлечением частных охранных организаций), обеспечивать обслуживание и поддержание функционирования оборудования.

Напомним, по данным на утро 11 апреля, в Карелии зарегистрированы два больных инфекцией. Предварительные положительные результаты тестов на коронавирус получены у пяти жителей республики.

 

 

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