В Карелии разрешили работать автомастерским

Внесено изменение в распоряжение Главы Карелии о режиме повышенной готовности, сообщает Министерство экономического развития республики.

"Разрешить работу организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в части выполнения неотложных работ", - отмечается в тексе документа.

Также разрешается организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых приостановлена, осуществлять охрану своих объектов (как своими силами, так и с привлечением частных охранных организаций), обеспечивать обслуживание и поддержание функционирования оборудования.

Напомним, по данным на утро 11 апреля, в Карелии зарегистрированы два больных инфекцией. Предварительные положительные результаты тестов на коронавирус получены у пяти жителей республики.