В Карелии ребенок пострадал в ДТП, которое устроил 19-тилетний водитель без прав

Авария произошла сегодня ночью в поселке Шуя Прионежского района.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 18 апреля в 22:20 19-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21102", совершил съезд в левый по ходу движения кювет и перевернулся. Авария произошла в районе дома №1 по улице Садовой в поселке Шуя.

Оказалось, что молодой человек права управления автомобилем не имел.

В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир. Он был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. Травмы получил и сам водитель, которого направили в БСМП.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее пьяный водитель устроил в Муезерском районе ДТП с пострадавшими.