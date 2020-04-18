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В Карелии ребенок пострадал в ДТП, которое устроил 19-тилетний водитель без прав

Новости. Происшествия
10:38, 19 Апреля 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии/vk.com/gibddkareliya
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Авария произошла сегодня ночью в поселке Шуя Прионежского района.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии,  18 апреля в 22:20 19-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21102", совершил съезд в левый по ходу движения кювет и перевернулся. Авария произошла в районе дома №1 по улице Садовой в поселке Шуя.

Оказалось, что молодой человек права управления автомобилем не имел.

В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир. Он был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. Травмы получил и сам водитель, которого направили в БСМП.  

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее пьяный водитель устроил в Муезерском районе ДТП с пострадавшими.

 

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