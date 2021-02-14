В Карелии решили восстановить гуманитарный центр, пострадавший от пожара

В Лахденпохье открыт сбор средств на восстановление гуманитарного центра, уничтоженного огнем.

"Общим Собранием и Советом Церкви приняли решение о восстановлении гуманитарного центра с помещениями для приёма гостей. Открыли сбор средств для будущего строительства. Первоочередной задачей считаем вывоз мусора из пожарища и разбором сгоревшего помещения", - пишут в паблике "ЛахденпохьЯ - Навсегда!"

На сегодняшний день собрано уже около 100 тысяч рублей.

О том, как помочь, можно узнать, здесь.

Напомним, 10 февраля в 19.23 в Лахденпохье на улице Советской, 16 произошел пожар. Пожар удалось потушить только к ночи. Огонь уничтожил гуманитарный центр, принадлежавший верующим людям. В помещении хранились вещи, которые были предназначены для помощи нуждающимся.