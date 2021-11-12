В Карелии рецидивист пытался изнасиловать женщину в подъезде, на помощь ей пришли соседи

В Кемском районе арестован мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что вечером 1 декабря в подъезде жилого дома в Кеми на женщину напал нетрезвый мужчина. Угрожая своей жертве убийством, пьяный пытался ее изнасиловать, но не смог, так как на помощь женщине пришли соседи.

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления был задержан, его личность установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Кеми. 3 декабря рецидивисту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела по факту покушения на изнасилование продолжается.

Ранее сообщалось, бродягу из Карелии задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании и убийстве ребенка.