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В Карелии рецидивист пытался изнасиловать женщину в подъезде, на помощь ей пришли соседи

Новости. Криминал
14:25, 06 Декабря 2021
фото: © Роман Демьяненко, архива

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В Кемском районе арестован мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что вечером 1 декабря в подъезде жилого дома в Кеми на женщину напал нетрезвый мужчина. Угрожая своей жертве убийством, пьяный пытался ее изнасиловать, но не смог, так как на помощь женщине пришли соседи.

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления был задержан, его личность установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Кеми. 3 декабря рецидивисту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела по факту покушения на изнасилование продолжается.

Ранее сообщалось, бродягу из Карелии задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании и убийстве ребенка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-06 15:31:08
Страна ранее судимых и ещё не сидевших. Статистика большая, а власть не видит. :)
Гость
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