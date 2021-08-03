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В Карелии ревнивый мужчина разбил окна в квартире экс-супруги, застав ее дома с бойфрендом

Новости. Криминал
11:33, 04 Августа 2021
фото: © ТАСС

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Житель Кондопоги устроил сцену ревности под окнами бывшей жены и стал фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в МВД Карелии, инцидент произошел в июле в Кондопоге. Тридцатилетний мужчина решил зайти в гости к бывшей супруге, не предупредив её о своих намерениях. Увидев на пороге экс-возлюбленного, 44-летняя кондопожанка сообщила ему, что в данный момент не одна. Хозяйка квартиры попросила мужчину пойти домой и впредь не беспокоить её. Однако тот проигнорировал её просьбы. Начался конфликт.

По версии дознания, во время ссоры кондопожанин вышел на улицу, нашёл камень, которым в дальнейшем разбил все оконные стекла на балконе потерпевшей, после чего покинул чужое жильё. Женщина обратилась в полицию.

Фигурант уголовного дела дал признательные показания. Стекол он разбил на 30 000 рублей. Для бывшей жены это немалые деньги. Мужчина обязался возместить ущерб.

Ревнивцу грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее ревнивая петрозаводчанка воткнула нож в грудь своего сожителя после посиделок с подругой.

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