В Карелии ревнивый мужчина разбил окна в квартире экс-супруги, застав ее дома с бойфрендом

Житель Кондопоги устроил сцену ревности под окнами бывшей жены и стал фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в МВД Карелии, инцидент произошел в июле в Кондопоге. Тридцатилетний мужчина решил зайти в гости к бывшей супруге, не предупредив её о своих намерениях. Увидев на пороге экс-возлюбленного, 44-летняя кондопожанка сообщила ему, что в данный момент не одна. Хозяйка квартиры попросила мужчину пойти домой и впредь не беспокоить её. Однако тот проигнорировал её просьбы. Начался конфликт.

По версии дознания, во время ссоры кондопожанин вышел на улицу, нашёл камень, которым в дальнейшем разбил все оконные стекла на балконе потерпевшей, после чего покинул чужое жильё. Женщина обратилась в полицию.

Фигурант уголовного дела дал признательные показания. Стекол он разбил на 30 000 рублей. Для бывшей жены это немалые деньги. Мужчина обязался возместить ущерб.

Ревнивцу грозит до двух лет лишения свободы.

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