В Карелии родители выпускников смогут попробовать сдать ЕГЭ

Карелия присоединится к Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

30 марта министр образования и спорта Роман Голубев даст старт Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Об этом информирует паблик карельского правительства

"Мамы и папы выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру единого госэкзамена. К акции также присоединятся районы республики", - говорится в посте сообщества.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор допустил возможность отмены ЕГЭ