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В Карелии руководители больниц выступили против критики врачей в период пандемии

Новости. Общество
15:06, 18 Апреля 2020
фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив
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В Сети появилось обращение, подписанное руководителями медучреждений республики, в котором они просят жителей Карелии избегать несправедливых упреков в адрес медиков.

Медики заявили, что им "крайне неприятно читать" критику, которую содержат публикации в прессе и в соцсетях. Руководители больниц указали на то, что они трудятся в круглосуточном режиме в период пандемии в Карелии.

"Сейчас в некоторых интернет-СМИ и социальных сетях активно обсуждаются любые действия медицинских работников, иногда даже самими медицинскими работниками. Зачастую в этих публикациях и комментариях мы сталкиваемся с необоснованными и несправедливыми упреками в адрес медиков. Последние три недели мы сутками работаем в противостоянии COVID-19, поэтому нам крайне неприятно все это читать", - говорится в обращении, текст котрого опубликован на личной странице главного врача Госпиталя для ветеранов войн Олега Сухарева.

Авторы обращения, под которым стоят подписи руководителей ряда карельских клиник, требуют понимания от жителей региона.

"Просим вас понять, что ситуация с каждым днем становится все напряженнее, число тяжелых пациентов и контактных людей растет. Не система здравоохранения виновата в распространении этой инфекции. Зная все последствия инфекционных болезней, мы, как никто другой, заинтересованы в локализации очагов. Именно поэтому Минздрав Карелии и медицинские организации приняли самое активное участие во всех противоэпидемических мероприятиях вплоть до того, что взяли на себя нагрузку по созданию обсерваторов", - сообщается в тексте.

Руководители медорганизаций просят граждан избегать упреков в адрес врачей.

"Поверьте, медицинским работникам важен положительный результат в лечении COVID-19 в каждом конкретном случае инфицирования. Мы прекрасно осознаем, что можем заразиться новой коронавирусной инфекцией. Но это не повод нас в этом упрекать. Мы хотим, чтобы всё закончилось как можно быстрее и с минимальными потерями", - говорится в тексте.

Напомним, по официальным данным на 18 апреля в Карелии новой коронавирусной инфекцией заразились 19 человек. 

С начала апреля 23 человека в республике скончались от пневмонии.

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Комментарии

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новый
2020-04-18 15:50:06
Товарищи врачи, если эта либерастная шелупонь припрется к вам на излечение , то лечите их исключительно клизмами. Им понравится, ибо ориентация соответствующая.
Plant
2020-04-18 15:23:48
Вы, господа врачи, какой-то бред написали в духе ЦК КПСС
Мария
2020-04-18 15:52:03
Да нет, Plant, это Вы написали бред.
Это ведь не Вы, а эти самые медики смотрят сейчас в лицо опасности, подвергают риску себя и своих близких, делают все возможное для спасения наших жизней и здоровья. В адрес врачей и медперсонала сейчас могут быть только слова уважения, благодарности и признательности!
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