В Карелии селянка сломала ногу обидчику, оскорбившему ее спутника

Жительница поселка Калевала стала фигуранткой уголовного дела, заступившись за своего знакомого.

В Калевальском районе завешено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Женщине инкриминируется умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Жительница Калевалы ехала со спутником за грибами, когда раздался входящий звонок от общего знакомого. На заднем фоне раздался еще чей-то голос. Именно тот, четвёртый участник события, нелицеприятно отозвался о водителе, с которым следовала в лес женщина. Пара приняла решение отложить поездку, вернуться в посёлок и с глазу на глаз выяснить отношения с обидчиком.

Участники встречи поругались. После чего женщина с разбега один раз ударила ногой обидчика по правой ноге. Тот, 40-летний житель посёлка, находившийся в подпитии, поначалу не придал значения травме. Но нога стала опухать, он обратился за медицинской помощью. У него диагностировали закрытый косой перелом правой малоберцовой кости. Установленный перелом повлек за собой длительное расстройство здоровья, потому вред здоровью потерпевшего квалифицирован как средней тяжести.

Собранные следователями доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения надзорным органом.

Обвиняемая способствовала раскрытию преступления, её дальнейшую судьбу решит суд.

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