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В Карелии шесть тысяч неплательщиков алиментов не смогли выбраться за границу

Новости. Происшествия
11:16, 09 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев
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Судебные приставы республики рассказали о борьбе со злостными неплательщиками алиментов в 2020 году.

Управление федеральной службы судебных приставов по Карелии сообщило, что в отношении шести тысяч должников по уплате алиментов вынесены постановления о временном ограничении на выезд из России. 1600 алиментщиков ограничены в праве управления автомобилем.

По данным УФССП, за девять месяцев этого года карельские приставы взыскали около 108 млн рублей по алиментным обязательствам. Возбуждено почти четыре тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов. 

За этот же период было возбуждено 550 административных дел по статье о неуплате средств на содержание детей. В итоге 89 должников полностью или частично погасили задолженность, 125 должников трудоустроились. 263 должника не предприняли мер к погашению задолженности, поэтому привлечены к уголовной ответственности.

Сообщается, что по этим исполнительным производствам произведено 260 арестов. Также проведено почти 3800 проверок бухгалтерий организаций, у которых работают неплательщики алиментов.

Ранее приставы Карелии рассказали, как они "выкуривали" алиментщика с автомойки

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Комментарии

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Leopol'd
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Приставам и невдомёк, что вся страна невыездная! Маленький ручеек в Турцию не в счет.
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