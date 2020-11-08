В Карелии шесть тысяч неплательщиков алиментов не смогли выбраться за границу

Судебные приставы республики рассказали о борьбе со злостными неплательщиками алиментов в 2020 году.

Управление федеральной службы судебных приставов по Карелии сообщило, что в отношении шести тысяч должников по уплате алиментов вынесены постановления о временном ограничении на выезд из России. 1600 алиментщиков ограничены в праве управления автомобилем.

По данным УФССП, за девять месяцев этого года карельские приставы взыскали около 108 млн рублей по алиментным обязательствам. Возбуждено почти четыре тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов.

За этот же период было возбуждено 550 административных дел по статье о неуплате средств на содержание детей. В итоге 89 должников полностью или частично погасили задолженность, 125 должников трудоустроились. 263 должника не предприняли мер к погашению задолженности, поэтому привлечены к уголовной ответственности.

Сообщается, что по этим исполнительным производствам произведено 260 арестов. Также проведено почти 3800 проверок бухгалтерий организаций, у которых работают неплательщики алиментов.

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