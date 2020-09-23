В Карелии сосед украл у пенсионера деньги, которые он хранил под матрасом

Из квартиры 66-летнего жителя поселка в Кемском районе пропали 40 тысяч рублей.

По сообщению МВД Карелии, в конце августа в полицию поступило заявление от 66-летнего жителя одного из поселков. Из квартиры, в которой он проживает с родственницей, пропала часть накоплений – 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний сосед потерпевшего. Он дал признательные показания.

Молодой мужчина часто навещал пенсионеров и помогал им по хозяйству. Ему было известно, что хозяин квартиры, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, откладывает деньги на черный день, при этом прячет их под матрас. В один из дней гость воспользовался удобной ситуацией и похитил часть сбережений, а затем потратил их, ни в чем себе не отказывая.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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