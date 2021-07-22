В Карелии спасатели локализовали пожар на острове, где расположен скит Валаамского монастыря

В МЧС по Карелии сообщили о локализации лесного пожара на острове Путсаари.

Пожарные не допустили распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки на острове Путсаари. Об этом информирует МЧС.

Сообщается, что пожар локализован. К тушению привлечено порядка 60 пожарных, два катера, 7 мотопомп, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России. Авиацией произведено 82 сброса воды общей массой 246 тонн.

Ранее сообщалось, что природный пожар произошел на острове Путсаари, где расположен один из скитов Валаамского монастыря. Возгорание предполагалось ликвидировать с помощью самолета-амфибии.