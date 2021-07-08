В Карелии суд отправил на работы неуравновешенную женщину, устроившую разборку на парковке

В Костомукше женщина ответила в суде за то, что чуть не покалечила водителя, применив «перцовый» баллончик.

По сообщению прокуратуры Карелии, в январе этого года после конфликта, связанного с управлением автомобилем, осужденная подошла к машине потерпевшего, который припарковался у магазина, и распылила ему в лицо содержимое «перцового» баллончика. Мужчина получил химический ожог оболочек левого глаза первой степени.

В суде женщина свою вину отрицала. Но суд согласился с доводами государственного обвинения. В результате женщину осудили за причинение легкого вреда здоровью. Наказание составило 80 часов обязательных работ. С подсудимой также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в размере 25 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее за избиение подростков на улице суд отправил жителя Карелии на обязательные работы.