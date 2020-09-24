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В Карелии у пенсионера украли латунный колокол

Новости. Криминал
10:12, 25 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Житель деревни Пряжинского района спустя год после кражи обнаружил, что лишился ценностей.

По сообщению МВД Карелии, на прошлой неделе в дежурную часть ОМВД России по Пряжинскому району обратился 71-летний житель деревни. Он обнаружил, что из его дома пропали коллекционные монеты и купюры, кластеры с марками, а также латунный колокол.

Полицейские выяснили, что ценные вещи мужчина доставал крайне редко и долгое время не проверял. В дальнейшем было установлено, что хищение произошло еще в октябре прошлого года, а причастен к нему ранее судимый 36-летний петрозаводчанин.

Осенью прошлого года мужчина вместе с приятелем приехал в Пряжинский район отдохнуть. Местные жители их радушно приняли, а один из них похвастался ценной коллекцией. Подозреваемый запомнил, где она хранится, а спустя время, когда хозяин отлучился, проник в его дом.  Украденные ценности он сдал в ломбард.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее голодные жители Карелии обокрали продуктовый магазин в Вытегре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-25 10:37:23
Цивилизация ранее судимых и ещё не сидевших.
Кирюха непутёвый
2020-09-25 10:40:24
так и ты не зарекайся от тюрьмы , бабуля . За развал Карелии возможно придётся отвечать . :)
кир
2020-09-25 11:33:50
Кирюха непутёвый, Изя, сходи ещё за боярой.
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