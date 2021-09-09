В Карелии учащиеся и работники образования стали чаще болеть коронавирусом

За прошедшую неделю уровень заболевания COVID-19 снизился во всех социальных группах, кроме воспитанников и работников образования.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Карелии лабораторно подтвержден диагноз коронавируса у 62928 человек, из них дети составляют 6478, а пожилые люди старше 65 лет — 10271. Показатель заболеваемости составляет более 10 тысяч на 100 тысяч населения.

В целом в республике сохраняется тенденция на снижение заболеваемости по всем социальным группам, кроме воспитанников (рост +23,7%) и работников (рост +4,4 процента) образования.

Среди возрастных групп населения рост заболеваемости коронавирусом отмечен у детей с 15 до 17 лет (рост +89%), а также у детей с 7 до 14 лет и у жителей Карелии от 50 до 59 лет.

Напомним, за минувшие сутки один житель Карелии скончался от коронавируса, общее количество жертв инфекции составило 811 человек.