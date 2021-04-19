В Карелии уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями вырос в 1,6 раз

За неделю в республике зарегистрировано 143 случая заболеваемости острыми кишечными инфекциями, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

С 12 по 18 апреля уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями вырос в 1,6 раз. Было зафиксировано 143 случая, в то время как в течение многих недель регистрировалось в среднем 94 случая. Превышение среднемногонедельного показателя произошло за счет Олонецкого и Пудожского районов.

В структуре заболевших острыми кишечными инфекциями взрослых – 8 человек и детей до 14 лет – 135 человек. Среди маленьких пациентов 82 – дети школьного возраста, 19 дошкольников.

Напомним, 8 апреля в школе №1 Олонца была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди младшеклассников. Установлено, что этиологическим агентом вспышки является норовирус 2 генотипа. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что при проверке были зафиксированы нарушения в организации работы пищеблока. Претензии появились к хранению и доставке продуктов, обработке инвентаря и так далее.

После отравления детей в школе Олонца компанию общепита оштрафовали и выгнали.