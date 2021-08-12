В Карелии в городе горняков решили разобрать старые детские площадки

Администрация Костомукшского городского округа намерена снести старое и аварийное оборудование на детских площадках.
В администрации Костомукшского городского округа готовят документацию для проведения аукциона на выполнение работ по демонтажу старого и аварийного оборудования на детских площадках. Об этом информирует паблик города.
Администрация просит компании предоставить коммерческие предложения, чтобы определиться с ценой контракта.
Ранее власти Петрозаводска просили горожан не мешать ремонтировать детские и спортивные площадки.
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