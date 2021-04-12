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В Карелии водитель без прав вылетел с трассы и врезался в ограждение

Новости. Происшествия
10:37, 13 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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В Медвежьегорском районе 26-летний водитель "восьмерки" попал после ДТП в больницу.

По информации Госавтоинспекции Карелии, 12 апреля в 02:20 на 78км + 560 м региональной автодороги «Чебино – Маслозеро» 26-летний водитель незарегистрированного автомобиля «ВАЗ», не имея права на управление машины, вылетел с трассы и влетел в силовое ограждение.

После ДТП мужчина с полученными травмами был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в Карелии пьяный водитель на иномарке вылетел с трассы и перевернулся.

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