В Карелии водитель без прав вылетел с трассы и врезался в ограждение

В Медвежьегорском районе 26-летний водитель "восьмерки" попал после ДТП в больницу.

По информации Госавтоинспекции Карелии, 12 апреля в 02:20 на 78км + 560 м региональной автодороги «Чебино – Маслозеро» 26-летний водитель незарегистрированного автомобиля «ВАЗ», не имея права на управление машины, вылетел с трассы и влетел в силовое ограждение.

После ДТП мужчина с полученными травмами был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в Карелии пьяный водитель на иномарке вылетел с трассы и перевернулся.