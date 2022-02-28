В Карелии водитель самосвала, случайно задавивший рабочего, выслушал приговор

В Муезерском районе водитель грузовой машины признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

В Карелии осужден 48–летний водитель грузовой машины, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года подсудимый находился на территории производственной площадки дробильно-сортировочного завода в Муезерском районе. Мужчина был за рулем самосвала «КАМАЗ» и не убедился в безопасности маневра. Он не дождался разрешающего сигнала машиниста, поехал задним ходом и наехал на стоявшего рабочего. В результате 47–летний мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте трагедии.

Приговором Муезерского районного суда подсудимому было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок три года. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии в апелляционном порядке изменила приговор суда первой инстанции, назначив подсудимому наказание в виде двух лет и десяти месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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