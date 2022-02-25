890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
«Маршрутчики» в Петрозаводске передумали повышать цены на проезд
03.03.2022 14:29

В Петрозаводске женщина арестована по обвинению в убийстве сожителя

Новости. Криминал
11:35, 04 Марта 2022
фото: СУ СК РФ по Республике Карелия / ВК

Новости партнеров

Карельские следователи расследуют убийство в Петрозаводске, в котором обвиняют женщину.

Петрозаводские следователи расследуют уголовное дело в отношении 43–летней женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом информирует Следком Карелии.

По версии следствия, 25 февраля женщина находилась у себя в квартире в Петрозаводске. В ходе ссоры с сожителем она причинила ему травмы, от которых тот скончался. 

Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии зарезала собственного сына, который нанес ей психологическую травму.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»