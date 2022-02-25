В Петрозаводске женщина арестована по обвинению в убийстве сожителя

Карельские следователи расследуют убийство в Петрозаводске, в котором обвиняют женщину.

Петрозаводские следователи расследуют уголовное дело в отношении 43–летней женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом информирует Следком Карелии.

По версии следствия, 25 февраля женщина находилась у себя в квартире в Петрозаводске. В ходе ссоры с сожителем она причинила ему травмы, от которых тот скончался.

Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии зарезала собственного сына, который нанес ей психологическую травму.