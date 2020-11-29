В Карелии выбрали "Мисс УИС"

Стали известны результаты регионального этапа Всероссийского конкурса среди сотрудниц исправительных учреждений.

В региональном этапе конкурса за звание "Мисс УИС – 2020" боролись семь участниц - представительницы прекрасного пола от каждого исправительного учреждения и СИЗО. Все конкурсантки прошли испытания по профессиональной, огневой и физической подготовке, а затем были допущены к творческим заданиям. В условиях пандемии конкурс впервые проходил в дистанционном формате, сообщили в УФСИН Карелии.

В результате победительницей регионального этапа конкурса признана прапорщик внутренней службы, младший инспектор 2 категории отдела охраны ИК-7 Юлия Мягкая, которая набрала максимальное количество баллов при проверке теоретических знаний, физической и огневой подготовки, а также была высоко оценена жюри в ходе творческих испытаний. Впереди у победительницы участие во втором этапе Всероссийского конкурса "Мисс УИС", где встретятся девушки, занявшие первые места в территориальных органах ФСИН России.

Звание "1-я Вице-мисс УИС Республики Карелия" присвоено старшему лейтенанту внутренней службы, инспектору специального учета ИК-1 Ирине Лебедевой.

Звание "2-я Вице-мисс УИС Республики Карелия" присуждено прапорщику внутренней службы, младшему инспектору 2 категории отдела охраны ЛИУ-4 Полине Кравченко.

Ранее сотрудник УФСИН Карелии сдвинул с места 5-тонный грузовик - за спецназ.