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В Карелии выздоровел младенец, у которого был диагностирован коронавирус

Новости. Общество
09:05, 25 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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Малыша с мамой выписали домой.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" из Республиканской инфекционной больницы выписали троих человек, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция.

В их числе четырехмесячный ребенок и его мама. Они выписаны из стационара на двухнедельный карантин под амбулаторное наблюдением врачей поликлиники.

Напомним, семья из четырех человек, среди которых был младенец, попала в больницу в середине апреля.

Число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 апреля выросло до 44.

 

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Комментарии

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Изя
2020-04-25 09:32:28
Не устал писать то про вирус , может чего то про экономику и другие сферы написал бы . Или нечего ??????((((((((((( :)
Гость
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