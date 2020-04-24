В Карелии выздоровел младенец, у которого был диагностирован коронавирус

Малыша с мамой выписали домой.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" из Республиканской инфекционной больницы выписали троих человек, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция.



В их числе четырехмесячный ребенок и его мама. Они выписаны из стационара на двухнедельный карантин под амбулаторное наблюдением врачей поликлиники.

Напомним, семья из четырех человек, среди которых был младенец, попала в больницу в середине апреля.

Число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 апреля выросло до 44.