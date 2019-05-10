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Новости. Происшествия
10:21, 10 Мая 2019
фото: ДТП ПТЗ

В Карелии за прошедшие сутки зафиксировано четыре ДТП

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Во всех авариях есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь.

Как рассказали в Госвтоиспекции Карелии, три ДТП произошли в Петрозаводске, одно – на трассе "Кола". Так, в 22:55 на Соломенском шоссе, 18, водитель автомобиля "Тойота Чайзер" не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - опору уличного освещения. В результате ДТП 26-летний водитель иномарки получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Помощь медиков понадобилась и 41-летнему водителю автомобиля "Киа Сид", который в 19:09 в Петрозаводске на пересечении улиц Сыктывкарская и Пархоменко при выезде со второстепенной дороги допустил столкновение с автомобилем "Ауди А4", двигающегося по главной дороге.

Как мы уже писали, травмы вчера получил 23-летний водитель мотоцикла "Хонда", попавший в ДТП с автобусом ПАЗ на Лесном проспекте, 51. А при столкновении иномарки с лосем на 374 км федеральной трассы "Кола" пострадала пассажирка автомобиля "Хонда Цивик".

Гасавтоинспекция Карелии призывает всех участников движения быть внимательней, не допускать на проезжей части ошибок, которые могут привести к трагедии.

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