В Карелии за три месяца в ДТП погибли 9 человек и 61 получил травму

Инспекторы ГИБДД Карелии проконтролируют безопасность движения на Федеральных дорогах республики, сообщили в ведомстве.

С начала года на федеральных автодорогах Карелии в 45 дорожно-транспортных происшествиях 9 человек погибли, 61 получили травмы.

Напомним, 1 апреля в 16:30 водитель пассажирского автобуса, перевозивший группу детей из Архангельской области в Кондопогу, на территории Пудожского района при выполнении поворота не справился с управлением. В результате чего автобус съехал на обочину и опрокинулся на бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находилось 19 детей и двое взрослых.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.