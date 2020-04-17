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В Карелия филармония устроит трансляцию органного концерта в условиях самоизоляции

Новости. Общество
15:44, 18 Апреля 2020
фото: © Карты Google
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В пасхальное воскресенье Карельская филармония будет транслировать органный концерт.

Карельская филармония продолжает трансляции "Концертов из дома".  Музыканты находятся в режиме самоизоляции, но с помощью мобильных телефонов записывают собственные выступления. 

В воскресенье, 19 апреля, публике будет представлен ансамблевый концерт, где одним из инструментов выступит орган Дворца искусств Кондопоги.

"Когда музыкальный инструмент невозможно забрать домой, домом для лауреата международных конкурсов органиста Александра Новоселова стал Дворец искусств. Ему было выписано разрешение посетить свое рабочее место, где он и записал свою часть выступления", - сообщает пресс-служба Карельской филармонии.

Присоединиться к трансляции можно на странице "Вконтакте" Карельской филармонии.

"Артисты филармонии будут давать "Концерты из дома" во все время самоизоляции, в соцсети выйдут записи самых ярких прошедших концертов, и публика не только не останется без музыки, но и сможет сама выбирать для прослушивания выступления любимых исполнителей", - сообщают в филармонии.

Напомним, концерты филармонии были перенесеныв связи с коронавирусом.

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