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В Минобрнауки разъяснили абитуриентам порядок подачи документов в вузы

Новости. Общество
21:05, 01 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев
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Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что при электронной подаче заявления необходимо будет получить сертификат цифровой подписи. При этом авторы материалов ссылались на Федеральную кадастровую палату.

Как пояснили в министерстве, специальным приказом установлены два возможных способа удаленно подать документы — через электронную систему вуза или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" на госуслугах.

"Тем же приказом отменены действовавшие ранее способы подачи документов с электронно-цифровой подписью", — добавил собеседник агентства.

Таким образом, информация о необходимости использования такой подписи для подачи документов в вуз является неверной, подчеркнули в Минобрнауки.

Ранее глава Минобраза Карелии рассказал о порядке проведения ЕГЭ.

 

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