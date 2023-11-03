В Минприроды Карелии рассказали про отличную идею отдыха в длинные выходные

Жителям Карелии предложили отдыхать активно и с пользой
В паблике поделились идеей для отдыха и показали потрясающие фотографии, автором которых является жительница Петрозаводска Анна Куревина.
«Впереди многих из нас ожидают долгожданные длинные выходные. Провести их можно по-разному, мы рекомендуем непременно погулять на свежем воздухе!» — написали в паблике ведомства.
Например, отличная идея для уличной активности — выйти покормить птиц.
«Отдыхайте телом и душой, друзья!» — написали в сети.
Ранее жители Карелии сняли на камеру погоню медведя за лосем.
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