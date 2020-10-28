В Муезерском районе Карелии отменили публичные слушания по объединению поселений

Причиной отмены слушаний местные чиновники назвали угрозу распространения коронавирусной инфекции.

В поселке Муезерский вечером 29 октября планировалось проведение публичных слушаний по вопросу объединения поселений Муезерского района Карелии в один муниципальный округ. Однако накануне слушаний администрация Муезерского городского поселения объявила об их отмене "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Причиной отмены местные чиновники назвали угрозу распространения коронавирусной инфекции. По этой же причине в Муезерском районе были отменены публичные слушания в поселке Лендеры, а еще раньше – в селе Реболы.

Напомним, с инициативой объединения всех муниципальных образований Муезерского района в один округ выступила районная администрация. Но эта инициатива не нашла особой поддержки у местного населения. Против объединения уже высказалось большинство участников слушаний в поселках Ледмозеро, Ругозеро и Волома.

Поддержали объединение муниципальных образований в поселках Суккозеро и Пенинга.

По замыслу районных чиновников, в единый Муезерский муниципальный округ должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.