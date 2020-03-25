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В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника Якову Степанову

Новости. Общество
14:32, 26 Марта 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Республиканские власти намерены восстановить мемориал бойцу истребительного батальона, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.

Напомним, прежний памятник, установленный в середине 90-х другом и сослуживцем Степанова Максимом Марковым в районе Ключевского карьера, оказался уничтожен во время расчистки площадки под строительство детского сада, и сейчас городские и республиканские власти вынуждены восстанавливать народный мемориал к Дню Победы. Массовые протесты горожан остановили и само строительство детсада в районе карьера, где ранее предполагалось обустроить парк "Каменный бор": уже не первую неделю защитники парка блокируют работу строительной техники.

Эскизов нового памятника получилось пять. Два из них предложили петрозаводский скульптор  Александр Ким и архитектор Александр Савельев, а еще три – обычные горожане: руководитель поискового клуба "Север" Любовь Нифантьева, жительница микрорайона "Ключевая" Анастасия Барбашина и известный в Петрозаводске гражданский активист Дарья Каликина.

О том, как проходило обсуждение в Общественной палате Карелии, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

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Комментарии

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кир
2020-03-26 14:43:42
Смуту разжигает Поташов. Его вирус не пускает за границу.
zanoza
2020-03-26 14:40:05
Эскизы это хорошо, на стелу тоже эскизы были, а стелы до сих пор нет! Похоже опять придётся самим брать в руки инициативу и устанавливать этот памятник на народные средства, с бюрократической системой каши не сваришь!
Гость
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"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
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