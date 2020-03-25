В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника Якову Степанову

Республиканские власти намерены восстановить мемориал бойцу истребительного батальона, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.

Напомним, прежний памятник, установленный в середине 90-х другом и сослуживцем Степанова Максимом Марковым в районе Ключевского карьера, оказался уничтожен во время расчистки площадки под строительство детского сада, и сейчас городские и республиканские власти вынуждены восстанавливать народный мемориал к Дню Победы. Массовые протесты горожан остановили и само строительство детсада в районе карьера, где ранее предполагалось обустроить парк "Каменный бор": уже не первую неделю защитники парка блокируют работу строительной техники.

Эскизов нового памятника получилось пять. Два из них предложили петрозаводский скульптор Александр Ким и архитектор Александр Савельев, а еще три – обычные горожане: руководитель поискового клуба "Север" Любовь Нифантьева, жительница микрорайона "Ключевая" Анастасия Барбашина и известный в Петрозаводске гражданский активист Дарья Каликина.

О том, как проходило обсуждение в Общественной палате Карелии, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.